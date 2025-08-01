Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В субботу, 2 августа, в Казани пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо». Авиационную технику можно будет увидеть у Центра семьи «Казан». Начало мероприятия – 15:00, окончание – 19:00. Вход свободный, сообщила пресс-служба Минпромторга РТ.

На празднике организуют «Аллею профориентации», где поучаствуют предприятия и учебные заведения отрасли, а также будет предусмотрена работа детских модельных кружков, разные мастер-классы, концерты, награждение отличившихся работников авиапромышленности РТ, развлекательная программа для детей и многое другое.

Также гости праздника увидят выставку трофейной военной техники – танки, БПЛА из зоны СВО, смогут управлять небольшими дронами и посоревноваться на скорость и точность выполнения заданий.

Отметим, что цель авиапраздника «Я выбираю небо» – популяризировать авиацию среди населения, вовлечь молодежь в авиаотрасль, повысить престиж инженерно-технических специальностей.

Организатор мероприятия – Минпромторг РТ.