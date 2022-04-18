В Казани пройдет антикризисный «мозговой штурм» в рамках форума Made in Kazan

В татарстанской столице состоится форум Made in Kazan. Главной целью мероприятия станет встреча бизнеса, экспертов и представителей власти для «мозгового штурма» и поиска новых возможностей развития. Об этом на деловом понедельнике рассказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что городские власти на регулярной основе встречаются с представителями бизнеса, оперативно узнают о возникающих у предпринимателей вопросах и совместно решают их. Финализировать эту работу будут в формате «мозгового штурма», который пройдет в рамках грядущего форума Made in Kazan.

«После этих встреч принято решение о совместных „мозговых штурмах“. Это тот случай, когда нужны нестандартные идеи от бизнеса в диалоге с представителями власти. Мы приняли решение провести очередной Made in Kazan. Этот формат родился еще в 2010 году после наших многочисленных поездок, в том числе в Сингапур. Тогда мы услышали мнение многих ученых, успешных практиков и экспертов», — отметил Метшин.

Он уточнил, что мероприятие состоится уже в конце апреля.

«Мы соберем группу экспертов, пригласим к участию представителей разных отраслей бизнеса и вместе будем вырабатывать решения», — заключил мэр Казани.