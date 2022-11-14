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Ру Тат
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Экология
14 ноября 2022  20:24

В Казани пройдет акция по сбору автомобильных и велосипедных шин

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Экоактивисты проведут в Казани акцию по сбору автомобильных и велосипедных шин для последующей переработки. Из них в будущем сделать резиновые плиты для детских площадок.

Собранные шины отвезут на завод в Тюлячинском районе. На предприятии шины переработают на три части: крошку, текстильный и металлический корд. После этого крошку смешают с клеем и превратят в резиновые плиты.

Акция пройдет 27 ноября на открытой парковке ТЦ «Мега» (ориентир – станция #этонемусор). Шины будут принимать с 10.00 до 12.30 только у физических лиц, сообщает пресс-служба городской администрации.

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