В Казани пройдет акция по сбору автомобильных и велосипедных шин

Экоактивисты проведут в Казани акцию по сбору автомобильных и велосипедных шин для последующей переработки. Из них в будущем сделать резиновые плиты для детских площадок.

Собранные шины отвезут на завод в Тюлячинском районе. На предприятии шины переработают на три части: крошку, текстильный и металлический корд. После этого крошку смешают с клеем и превратят в резиновые плиты.

Акция пройдет 27 ноября на открытой парковке ТЦ «Мега» (ориентир – станция #этонемусор). Шины будут принимать с 10.00 до 12.30 только у физических лиц, сообщает пресс-служба городской администрации.