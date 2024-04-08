В Казани пройдет акция по борьбе с борщевиком Сосновского

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13 апреля жители Казани могут присоединиться ко Всероссийской акции «Стопборщевик». В городе мероприятие пройдет на территории Русско-Немецкой Швейцарии, сообщает телеграм-канал «Стратегия развития Казанки».

Активисты отмечают, что борьбу с ядовитым растением важно начать уже сейчас, когда оно только начинает прорастать, а значит, менее опасно и легче удаляется из земли.

Сбор участников — в 11.00 на ул.Бари Галеева, 16.

Организаторы отмечают, что, помимо уборки, участников ожидает экскурсия и рассказы о природе от биолога Антона Бортякова и активиста Тимура Ескараева.