В Казани пройдет 48-часовой хакатон ArtScience

Завтра, 14 июня, в концертном зале Казанского государственного института культуры состоится 48-часовой хакатон ArtScience. К участию привлечены разработчики программного обеспечения различных профилей, эксперты и специалисты сферы креативных индустрий, учащиеся средних профессиональных и высших учебных заведений Татарстана, России и зарубежных стран.

Основными темами хакатона «Art-science» станут создание приложения для распознавания и классификации произведений искусства; создание системы виртуальной реальности; создание виртуального семейного помощника; разработка приложения для совместных произведений искусства; создание инновационного инструмента для обучения искусству; разработка геотегированной платформы для обнаружения и визуализации уличного искусства; разработка семейного образовательного приложения; создание мультимедийного проекта о научных и культурных достижениях стран; создание семейного музыкально-художественного проекта; создание семейного цифрового альбома; создание виртуального семейного древа; проект на основе традиционных семейных рецептов; создание виртуального помощника для семейных дел; умный семейный календарь; универсальная рекомендательная система семейного досуга.

За 48 часов участникам необходимо разработать прототип инновационных художественных задач, а также представить результаты. Авторы лучших проектов получат денежные гранты, сообщают организаторы.

Начало мероприятия запланировано на 9 утра. Хакатон проводится в рамках Международного форума Kazan Digital Week. Форум пройдет в Казани 9–11 сентября текущего года. Основные темы форума включают интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии в государственном управлении, цифровую индустрию 4.0, кибербезопасность нового времени, экосистему финтех, инновации в бизнесе, цифровые технологии в здравоохранении и медицине, образовании, сельском хозяйстве, культуре и туризме.