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В Казани прогнозируют повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 42 рублей
Стоимость проезда в общественном транспорте Казани может подорожать. Предварительная оценка: 42 рубля за билет при оплате наличными и 38 рублей – по карте. Об этом заявил председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев, выступая на брифинге в кабинете министров.
Проект документа, в котором прописан пункт о повышении платы на проезд, ведомство рассмотрит 8 декабря. Спикер уточнил, что озвученные суммы – не точная оценка, а лишь один из возможных вариантов.
Напомним, в 2023 году в столице РТ стоимость проезда на общественном транспорте следующая: наличными деньгами – 36 рублей, а картой – 35 рублей.
Как объясняли в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ), причина роста цен билетов за проезд – подорожание дизельного топлива, инфляция (11,06%), а также рост цен на комплектующие и запчасти.
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