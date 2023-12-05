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Общество 5 декабря 2023 13:24

В Казани прогнозируют повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 42 рублей

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Стоимость проезда в общественном транспорте Казани может подорожать. Предварительная оценка: 42 рубля за билет при оплате наличными и 38 рублей – по карте. Об этом заявил председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев, выступая на брифинге в кабинете министров.

Проект документа, в котором прописан пункт о повышении платы на проезд, ведомство рассмотрит 8 декабря. Спикер уточнил, что озвученные суммы – не точная оценка, а лишь один из возможных вариантов.

Напомним, в 2023 году в столице РТ стоимость проезда на общественном транспорте следующая: наличными деньгами – 36 рублей, а картой – 35 рублей.

Как объясняли в Ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана (АТП РТ), причина роста цен билетов за проезд – подорожание дизельного топлива, инфляция (11,06%), а также рост цен на комплектующие и запчасти.

#стоимость проезда #Казань #общественный транспорт
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