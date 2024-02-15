В Казани проектируют одну из самых вместительных школ в России – на 2,5 тыс. мест

фото: мэрия Казани

В Казани начали разработку проекта школы на 2,5 тыс. мест. Это будет одна из самых больших по вместимости российских школ. Проект учреждения создается с учетом всех последних мировых стандартов и тенденций современного образования. Планируют, что там будут дополнительные аудитории для творчества, различных кружков. Сейчас специалисты работают над вариантами организации пространства внутри здания, пишет пресс-служба столицы РТ.

По словам директора Института развития Казани Алексея Горбунова, школу хотят разместить в четырехэтажном здании. В его центре организуют амфитеатр, или атриум – он объединит все этажи. Потом на данной площадке смогут проводить концерты, выступления, лекции, мастер-классы и другие мероприятия. Еще для учеников спроектируют арт-кластер – креативное пространство.

Учеников младших и старших классов, согласно проекту, распределят по разным корпусам. Первый – для начальных и средних классов. Там также сделают технокабинет для 5–9 классов, бассейн, столовую, спортивный зал и зону администрации. Второй этаж отдадут под кабинеты для учащихся вторых и средних классов. Также там будет библиотека, вторая столовая и бассейн со спортзалом. На третьем этаже – ученики 3–9 классов, при этом для младшеклассников выделят отдельный блок. На этом же этаже разместят актовый зал и третий спортзал. На четвертом этаже будут только старшеклассники.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в связи с продолжением бэби-бума в городе столице РТ нужны большие школы. Он добавил, что Казань – лидер в ПФО по количеству школьников. При этом, так как дети учатся большую часть дня, казанские школы должны иметь все, что расположило бы их к развитию и хорошей учебе.

Напомним, впервые вместительную школу на 2,5 тыс. мест построили в Москве в качестве эксперимента. Она расположилась на площади свыше 40 тыс. «квадартов». Проект здания сделали по европейской кампусной системе. Также в РФ есть школа и на 2,8 тыс. мест. Она – в Воронеже.