В Казани продолжится первый этап Гран-при России по фигурному катанию
Софья Леонтьева и Даниил Горелкин
Сегодня, 18 октября, в казанском Дворце спорта продолжится взрослый Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/27. В столице Татарстана разыгрываются медали в четырех дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.
Расписание второго дня Гран-при России в Казани:
- 13.00 – мужчины, произвольная программа;
- 15.05 – женщины, произвольная программа;
- 17.10 – спортивные пары, произвольная программа;
- 18.45 – танцы на льду, произвольный танец.
Подробно о первом дне проходящего в столице РТ турнира можно прочитать в материале «Татар-информа».