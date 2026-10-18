В Казани продолжится первый этап Гран-при России по фигурному катанию

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин

Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Сегодня, 18 октября, в казанском Дворце спорта продолжится взрослый Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/27. В столице Татарстана разыгрываются медали в четырех дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.

Расписание второго дня Гран-при России в Казани:

13.00 – мужчины, произвольная программа;

15.05 – женщины, произвольная программа;

17.10 – спортивные пары, произвольная программа;

18.45 – танцы на льду, произвольный танец.

Подробно о первом дне проходящего в столице РТ турнира можно прочитать в материале «Татар-информа».