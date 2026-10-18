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На главную ТИ-Спорт 18 октября 2026 12:19

В Казани продолжится первый этап Гран-при России по фигурному катанию

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В Казани продолжится первый этап Гран-при России по фигурному катанию
Софья Леонтьева и Даниил Горелкин
Фото: fsrussia.ru / Юлия Комарова

Сегодня, 18 октября, в казанском Дворце спорта продолжится взрослый Гран-при России по фигурному катанию сезона-2026/27. В столице Татарстана разыгрываются медали в четырех дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.

Расписание второго дня Гран-при России в Казани:

  • 13.00 – мужчины, произвольная программа;
  • 15.05 – женщины, произвольная программа;
  • 17.10 – спортивные пары, произвольная программа;
  • 18.45 – танцы на льду, произвольный танец.

Подробно о первом дне проходящего в столице РТ турнира можно прочитать в материале «Татар-информа».

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#гран-при #фигурное катание
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