Поисковики обнаружили около 80% деталей, необходимых для самолета-памятника Пе-2 в Казани

В Казани собрано уже 80% деталей самолета Пе-2, необходимых для создания крупномасштабного макета. Обломки этих самолетов, которые строились в городе в годы Великой Отечественной войны, находят и привозят в столицу РТ поисковики. О реализации проекта «Крылья Татарстана» на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал председатель совета РОМО «Объединение Отечество» РТ Александр Коноплев.

По его словам, несмотря на большое число собранных деталей, макет удалось составить лишь на 15%.

«Не сохранилось технических чертежей и карт сборки. Мы часто ломаем голову, как собрать ту или иную часть. Сейчас привезено около 80% деталей, из которых состоит самолет, но мы должны его правильно геометрически собрать», – пояснил спикер.

Единственный сохранившийся самолет Пе-2 находится в музее в Монино. Уже достигнута договоренность, что эксперты, занимающиеся проектом «Крылья Татарстана» смогут посетить музей и сделать все необходимые чертежи и замеры, добавил Коноплев.

Еще одна проблема при сборке макета – это огромное количество разных серий самолета. За время войны их было более 500. Соответственно, деталь от аппарата, собранного в 1941 году, может разительно отличаться от аналога 1944 года, сообщил управляющий делами РОМО «Объединение Отечество» РТ Илья Прокофьев.

«Мы занимаемся этим проектом с 2016 года. Он направлен на воссоздание настоящего самолета Пе-2. Наша главная задача – использовать только детали, которые мы нашли в итоге поисковых работ. Это очень объемная работа, и непонятно, сколько лет она еще займет, учитывая все технические трудности», – заявил он.

Тем не менее каждый год процесс движется вперед: находят новые детали, решают некоторые конструкторские вопросы. Уже сейчас привезены обломки 71 самолета Пе-2, рухнувшего в разных местах страны.

«В результате архивно-исследовательской работы, которую мы ведем на местах крушения самолетов, выявлены и установлены судьбы и имена 166 пилотов, штурманов, стрелков-радистов и техников», – сказал Прокофьев.

Он продемонстрировал одну из частей самолета — подшипник, на котором неизвестный техник написал «смерть немецким гадам, 2 января 1944 года».

«Особенность этой детали в том, что она стоит внутри самолета. Ее никто не мог увидеть, кроме техника, который разбирал данный элемент. Тот, кто сделал эту надпись, прекрасно понимал, что ее никто не увидит. Это говорит о его духе патриотизма и его отношении к происходящему. Это делалось в Казани, на нашем авиамоторном заводе. Но кто именно ее сделал, узнать уже невозможно», – рассказал Илья Прокофьев.

По окончании сборки Пе-2 планируют сделать открытым памятником. Причем в самолет можно будет залезть и подержаться за штурвал. О месте его расположения говорить пока рано, но было бы правильно оставить его в Казани как дань памяти пилотам и авиастроителям, работавшим во время Великой Отечественной войны в столице Татарстана, заключил он.