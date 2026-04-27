27 апреля 2026

В Казани продолжается реконструкция РСШОР по шахматам и строительство Центра фигурного катания

Фото: Министерство спорта РТ

Министр спорта РТ Владимир Леонов и министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин посетили РСШОР Р.Г.Нежметдинова и Центр фигурного катания. Цель визита - ознакомление с видами работ, согласованными в 2025 году.

«Ремонт в школе им. Нежметдинова – важное решение, которое было окончательно принято благодаря поддержке руководства республики к 50-летию школы. Также, как и в Центре фигурного катания, все работы идут по графику» - приводит слова Леонова пресс-служба Министерства.

Республиканская школа олимпийского резерва по шахматам имени Нежметдинова базируется в историческом центре Казани c 1989 года, в здании, являющимся памятником архитектуры XX века. Данный объект требовал реставрации фасада и входных групп, ремонта водосточной системы и наружных сетей канализации, а также монтаж технологического оборудования.

Центр фигурного катания - это новый проект, на котором продолжаются строительные работы. Дата сдачи объекта заявлена на 30 августа 2026 года. На данный момент полностью возведен каркас здания, идут работы по обустройству внешнего контура и подключению инженерных сетей.

#владимир леонов #шахматы #шахматная школа им. нежметдинова #фигурное катание
Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

