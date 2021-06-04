В Казани продолжается отбор названий четырех станций новой ветки метро

В столице Татарстана завершился первый этап опроса жителей по наименованию строящихся станций второй линии метрополитена. На первом этапе казанцы предложили свои варианты названий. Сегодня эксперты — краеведы, архитекторы, культурологи и другие специалисты — обсудили наиболее популярные из них на стратегической сессии в экоцентре «Дом», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, для станции на пересечении улиц Фучика и Ломжинская и Ноксинского спуска жители города чаще всего предлагали названия: «Юбилейная», «Азино», «Сабантуй», «Чишмяле» и «Советская». Эксперты пришли к решению, что лучше всего назвать эту станцию «Азино».

Станцию метро у ТЦ «Мега» казанцы предложили назвать «Тулпар», «Яратам», «Южная» или «Научная». В ходе обсуждения эксперты отдали предпочтение названию «Тулпар». Также группа предложила ряд своих названий: «Кара Алтын», «Музыкальная» и «Станция Альберта Камалеева».

Среди вариантов, которые лидировали по названию станции на пересечении улиц Фучика и Зорге, — «Студенческая», «Детская», «Кул Гали», «Зилант» и «Чулпан». Эксперты поддержали название «Кул Гали».

Для станции на пересечении улиц Фучика и Завойского горожане предложили названия «Парковая», «Академическая», «Сандугач», «Изумрудная» и «Алга». Этой станции метро эксперты предложили присвоить имя академика Завойского.

Предложенные казанцами и рассмотренные экспертами варианты наименования будут выставлены на интернет-голосование. Окончательное решение будет принято по результатам второго этапа опроса.

Вторая линия казанского метрополитена соединит пять районов города: Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский. Первая очередь второй ветки протяженностью 5,37 км включает в себя четыре станции под рабочими названиями: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Академика Сахарова».

С предложением участия самих жителей в выборе наименований новых станций метро выступил мэр Казани Ильсур Метшин.

