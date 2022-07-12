В Казани продолжается обработка водоемов от комаров
Как проходит обработка от комаров в Казани? Куда нужно обращаться с жалобами на назойливых насекомых? Именно на эти вопросы сегодня ответили специалисты дезинфекционной службы.
Сегодня обработать от комаров решили берег в заливе Казанки – место, излюбленное рыбаками, находится вблизи поселка Торфяной. Как рассказали в службе дезинфекции, обработка от комаров проводится специальным биологическим средством. Порошок разбавляют водой до однородной консистенции, затем полученный раствор выливают в водоем вдоль берега.
«Как правило, подобные обработки от комаров мы проводим по запросу Управления Роспотребнадзора по РТ. Сначала водоемы проверяют специалисты центра гигиены и эпидемиологии. Они передают в ведомство информацию о наличии личинок комаров. На сегодняшний день в Казани существуют 158 водоемов, из которых 70 мы уже обработали», – рассказала врач-дезинфектолог отдела профилактической дезинфекции казанской станции Юлия Полянина.
В число нуждающихся в обработке водоемов входят озера, которые находятся в черте города и в казанских садовых товариществах. Также дезинфекцию проводят и на мелких водоемах, в том числе на улице Чуйкова.
«В первую очередь мы обработали водоемы в Ново-Савиновском районе. Это было в 20-х числах июня. Стоит отметить, что некоторые водоемы обрабатываются за сезон несколько раз. Все зависит от результатов наблюдения специалистов центра гигиены и эпидемиологии», – отметила Юлия Полянина.
Препарат, которым проводится обработка от комаров, эффективно действует на все виды личинок, добавила Полянина. При этом, он абсолютно безвреден для окружающей среды.
«Не нужно переживать, что препарат может как-то влиять на рыб, обитающих в водоемах. Наоборот, многие рыбаки нам благодарны, что они наконец-то могут спокойно увлекаться своим любимым делом, дольше находиться на берегу и приносить домой хороший улов», – сказала врач-дезинфектолог.
Тем, кого снова начинают беспокоить комары, Юлия Полянина порекомендовала обратиться в Управление Роспотребнадзора по РТ.