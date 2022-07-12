В Казани продолжается обработка водоемов от комаров

На сегодняшний день в Казани существуют 158 водоемов, из которых 70 мы уже обработали», – рассказала врач-дезинфектолог Юлия Полянина Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как проходит обработка от комаров в Казани? Куда нужно обращаться с жалобами на назойливых насекомых? Именно на эти вопросы сегодня ответили специалисты дезинфекционной службы.

Сегодня обработать от комаров решили берег в заливе Казанки – место, излюбленное рыбаками, находится вблизи поселка Торфяной. Как рассказали в службе дезинфекции, обработка от комаров проводится специальным биологическим средством. Порошок разбавляют водой до однородной консистенции, затем полученный раствор выливают в водоем вдоль берега.

«Как правило, подобные обработки от комаров мы проводим по запросу Управления Роспотребнадзора по РТ. Сначала водоемы проверяют специалисты центра гигиены и эпидемиологии. Они передают в ведомство информацию о наличии личинок комаров. На сегодняшний день в Казани существуют 158 водоемов, из которых 70 мы уже обработали», – рассказала врач-дезинфектолог отдела профилактической дезинфекции казанской станции Юлия Полянина.

Препарат, которым проводится обработка от комаров, эффективно действует на все виды личинок и абсолютно безвреден для окружающей среды Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В число нуждающихся в обработке водоемов входят озера, которые находятся в черте города и в казанских садовых товариществах. Также дезинфекцию проводят и на мелких водоемах, в том числе на улице Чуйкова.

«В первую очередь мы обработали водоемы в Ново-Савиновском районе. Это было в 20-х числах июня. Стоит отметить, что некоторые водоемы обрабатываются за сезон несколько раз. Все зависит от результатов наблюдения специалистов центра гигиены и эпидемиологии», – отметила Юлия Полянина.

Препарат, которым проводится обработка от комаров, эффективно действует на все виды личинок, добавила Полянина. При этом, он абсолютно безвреден для окружающей среды.

Фото: © «Татар-информ»

«Не нужно переживать, что препарат может как-то влиять на рыб, обитающих в водоемах. Наоборот, многие рыбаки нам благодарны, что они наконец-то могут спокойно увлекаться своим любимым делом, дольше находиться на берегу и приносить домой хороший улов», – сказала врач-дезинфектолог.

Тем, кого снова начинают беспокоить комары, Юлия Полянина порекомендовала обратиться в Управление Роспотребнадзора по РТ.