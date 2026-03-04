В Казани продолжается неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Казани «Единая Россия» продолжает неделю приемов граждан по вопросам здравоохранения. Консультации будут проходить вплоть до 6 марта на площадке региональной общественной приемной партии, сообщает пресс-служба Татарстанского отделения «ЕР».

Встречи с татарстанцами уже провели депутаты Государственной Думы РФ от РТ Татьяна Ларионова, Марат Нуриев и Айдар Метшин, депутаты Государственного Совета РТ Леонид Якунин, Эдвард Абдуллазянов, Айрат Зиатдинов и Рамиль Ахметов, депутат Казгордумы Малика Гельмутдинова и начальник Государственной жилищной инспекции РТ – главный государственный жилищный инспектор Татарстана Александр Тыгин.

Жителей республики традиционно волнуют самые разные вопросы – от предоставления льгот и лекарственного обеспечения до поддержки участников специальной военной операции, выдачи направлений в больницы и решения жилищных проблем. Многие обращения удается решить оперативно, во время беседы, отметили в пресс-службе

В частности, депутат Госсовета РТ и главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов помог семье, в которой ребенок перенес ишемический инсульт. Мальчик нуждался в углубленном обследовании и реабилитации, сейчас за его состоянием наблюдают специалисты Детской республиканской клинической больницы.

Помог главврач и еще одной семье, проживающей в Лениногорском районе. Растущий в этой семье мальчик к страдает эпилепсией, и родители оказались перед дилеммой: невролог настаивал на оформлении инвалидности по основному заболеванию, а психиатр – по психическому. В результате было решено госпитализировать ребенка в ДРКБ для полноценного обследования и лечения, что позволит определить дальнейшую стратегию помощи.

Помимо индивидуальных консультаций, для жителей Татарстана организованы образовательные вебинары. Один из них посвятили актуальной теме – «Грипп, ОРВИ: как защитить себя и семью». Модератором выступил Айрат Зиатдинов, а участие в разговоре приняли главный внештатный специалист по иммунопрофилактике и эпидемиологии Министерства здравоохранения РТ Дмитрий Лопушов и заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Флера Амрахова.

Еще один вебинар оказался посвящен новому порядку установления инвалидности в 2026 году. Его провел депутат Госсовета РТ и главврач городской больницы №12 Рамиль Ахметов вместе с главным экспертом по медико-социальной экспертизе Главного бюро медико-социальной экспертизы по РТ Ригелем Низамовым, заместителем управляющего Отделением Социального фонда РФ по РТ Фердинатом Закировым и директором АНО «Объединение людей с сахарным диабетом Республики Татарстан» и Благотворительного фонда борьбы с диабетом, членом Общественной палаты РТ Тимуром Николаевым.

За помощью или консультацией можно обращаться по телефону горячей линии – 8 (843) 238-10-00, в мессенджер по номеру 8-987-205-00-63 или написать на электронную почту: op@tatarstan.er.ru.