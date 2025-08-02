В Казани продолжается чемпионат России по лыжероллерам

Фото: minsport.tatarstan.ru

Продолжается чемпионат России по лыжероллерам. После трех дней соревнований на территории лыжно-биатлонного комплекса «Мирный» чемпионат переехал в Казань, где для спортсменов подготовили трассу от площади 1 мая, на улице Кремлевской.

Сегодня пройдут соревнования в свободном стиле – спринте. В первой половине дня прошли квалификационные забеги.

В 10:00 свою отборочную гонку пробежали женщины. А в 10:30 квалификационные забеги прошли у мужчин.

Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные забеги пройдут с 13:00 до 14:30.

А в 14:45 пройдет награждение победителей турнира.

Завтра соревнования в центре Казани продолжатся. В воскресенье пройдет масс-старт на 20 километров у женщин и 30 километров у мужчин. Спортсмены стартуют от Центрального стадиона.

Чемпионат проходит в столице Татарстана с 28 июля по 4 августа. В соревнованиях участвует более 300 спортсменов.