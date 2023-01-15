В Казани продолжается благотворительная акция «Подари тепло на Рождество»

Православная молодежь Казани продолжает проведение благотворительной акции «Подари тепло на Рождество». До 17 января присоединиться к ней и поддержать людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, могут все желающие.

Активисты формируют подарочные наборы, в которые войдут шапки, шарфы, перчатки, теплые носки, средства личной гигиены, витамины. Вещи принимаются в храмах трех казанских благочиний: Спасо-Евдокиевском храме (ул.Федосеевская, 46), храме благоверного Александра Невского (ул.Ак.Сахарова, 16.б) и храме Рождества Христова (ул.Адоратского, 38а).

Подарочные наборы составляются из новых вещей и вещей в хорошем состоянии. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7(987)216-64-16, сообщает пресс-служба Казанской епархии.