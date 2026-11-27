В Казани будет продлен режим работы поликлиник. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» о текущей санитарно-эпидемиологической ситуации за ноябрь 2026 года рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ, доцент кафедры эпидемиологии и дезинфектологии КГМА Дмитрий Лопушов.

«Так как по Казани отмечается рост заболеваемости, с 27-го ноября мы ввели режим удлиненного рабочего дня, чтобы создать для населения все возможности для обращения за медицинской помощью. В поликлиниках для взрослого населения поликлиники будут работать с понедельника по пятницу с восьми утра до девяти вечера, в субботние дни – с восьми утра до семи вечера, в воскресенье – с восьми до 16 часов», – рассказал Лопушов.

В детских поликлиниках будет действовать такой же режим за исключением субботы – в этот день они будут работать с восьми утра до 18.00.