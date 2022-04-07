В Казани продлили ограничение движения по улице Ново-Песочная

В столице Татарстана продлили ограничение движения транспорта по улице Ново-Песочная. Соответствующее распоряжение замруководителя исполкома города опубликовано в сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Проезд по участкам дороги возле дома №40 по улице Ново-Песочная (здание Арбитражного суда РТ), напротив дома №87 по улице Спартаковская и в месте пересечения с улицей Суконная останется перекрыт вплоть до 3 мая этого года.

Движение было перекрыто начиная с 2 марта из-за работ по выносу водопровода с территории земельного участка. Просьба о продлении запрета поступила от строительной компании.