Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодня в Московском суде Казани продлили меру пресечения четырем из семи обвиняемых в покушении на убийство Ирины Шевыревой.

Так, на полгода продлили запрет определенных действий одному из предполагаемых организаторов убийства – свекру пострадавшей, заслуженному строителю РТ Станиславу Шевыреву. На такое же время продлили арест исполнителю, напавшему с ножом на Ирину Шевыреву, бывшему сотруднику МЧС Рифату Султанову, его сообщнику Бурихону Хамидову и главе службы безопасности компании «Волга-Автодор» Андрею Черкасину.

Ранее «Татар-информ» сообщал о разбирательствах по этому делу. Покушение на Шевыреву произошло 14 октября возле гимназии №94. Тогда на 34-летнюю Ирину Шевырёву с ножом набросился неизвестный мужчина в мотоциклетном шлеме. Как выяснилось позже, это был Рифат Султанов. Он нанес ей несколько ударов ножом, в том числе в шею. Женщине удалось выжить только благодаря тому, что она активно сопротивлялась. Ее госпитализировали в реанимацию одной из больниц.