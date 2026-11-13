В Казани продлили арест юристам, обещавшим вернуть матери сына с передовой

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В Вахитовском суде Казани сегодня продлили меру пресечения Вадиму Холкину и Зайтуну Батаеву. Двоих юристов обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, они обещали матери бойца СВО вернуть сына с передовой и перевести его в тыл. За свои услуги юристы взяли с женщины более полумиллиона рублей. Однако следствие считает, что помогать ей подсудимые изначально не собирались.

Сторона защиты с обвинением не согласна. Со слов адвоката Холкина, Ивана Ширыкова, правовые основания для заключения договора и его исполнения были. Юридическая помощь потерпевшей оказывалась надлежащего качества, а позднее, со слов защитника, ей полностью возместили сумму, оплаченную за эту помощь.

«Мы возместили оплаченную сумму в полном объеме, несмотря на то, что довести до конца исполнение договора юристы не смогли по обстоятельствам, не зависящим от них. Одним из оснований достижения цели заключенного договора сторона защиты называет наличие отношения из одной воинской части в другую, факт совершения преступления непосредственным командиром в отношении сына потерпевшей и совершение преступления самим сыном потерпевшей. В связи с тем, что уголовные дела по данным фактам не возбудили своевременно, а отношение из военной части, предоставленное потерпевшей, оказалось подделкой, поставленная цель не была достигнута», – сказал адвокат Иван Ширыков.

В сентябре прошлого года Вадим Холкин и Зайтун Батаев были задержаны и позднее доставлены в Вахитовский суд для избрания меры пресечения. Тогда суд постановил: гражданина Казахстана Зайтуна Батаева отправить под домашний арест, а казанца Вадима Холкина – в СИЗО на месяц и двадцать восемь суток.

Сейчас мера пресечения Вадиму Холкину уже изменена, он находится под домашним арестом. Связано это, по предварительной информации, с тем, что он длительное время находился под стражей, и уже не может повлиять на расследование.

Сегодня гособвинение попросило суд о продлении домашнего ареста на шесть месяцев.

«У подсудимых истекает мера пресечения в виде домашнего ареста, прошу меру пресечения продлить на шесть месяцев. Это срок, необходимый для рассмотрения уголовного дела», – выступил в суде помощник прокурора Руслан Фаттахов.

Против продления меры пресечения в виде домашнего ареста выступили Батаев и его защитник – они попросили суд о смягчении меры пресечения. Холкин против ходатайства обвинителя не возражал. Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил подсудимым меру пресечения. Начать рассмотрение уголовного дела в суде планируется в декабре.