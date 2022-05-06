В Казани продлили арест банде наркоторговцев, поставлявшей товар в разные регионы России

Советский суд Казани продлил арест фигурантам уголовного дела об оптовой продаже наркотиков на территории России. На скамье подсудимых – 25 человек. Их обвиняют в незаконной продаже наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

20 обвиняемых находятся под стражей, трое – под домашним арестом, еще двое под подпиской о невыезде. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

«Меру пресечения всем продлили до 17 августа», – рассказали в пресс-службе.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

По версии следствия, летом 2017 года один из фигурантов дела вместе с помощниками создал преступную схему по продаже наркотиков на территории России. За это время в наркобизнес вошли еще пара десятков участников, которые занимались оптовыми перевозками и продажами наркотиков.

Всего, по данным следствия, подозреваемые причастны к 33 эпизодам продажи наркотиков на территории Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Башкортостана, Краснодарского края и Кировской области. Во время задержания было изъято порядка 5 кг запрещенных веществ.

Фото: © Алина Файзрахманова / «Татар-информ»

Следующее заседание ориентировочно назначено на 14 мая. Планируется, что на нем будет оглашено обвинительное заключение. Всего в деле 278 томов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что было возбуждено сразу несколько уголовных дел, в том числе о создании преступного сообщества и незаконном приобретении и хранении наркотиков. Большинство злоумышленников на время разбирательства поместили под стражу. Трое оказались под домашним арестом, еще двое – под подпиской о невыезде.