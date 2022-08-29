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Ру Тат
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Транспорт
29 августа 2022  21:20

В Казани продлено перекрытие движения по проспекту Камалеева

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В Казани ограничение движения транспорта по проспекту Камалеева продлено до 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Причиной перекрытия движения является строительство сетей канализации, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Таким образом, до конца осени останется частично закрыт местный проезд на участке от дома №30 до дома №34 по проспекту Камалеева. 

Ранее предполагалось, что движение на этом участке возобновится после 17 августа.

#перекрытие движения
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