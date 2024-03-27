В Казани продлено ограничение движения по улицам Сыртлановой и Мавлютова

В Казани продлено ограничение движения транспортных средств на улицах Сыртлановой и Хусаина Мавлютова. Продление необходимо, чтобы рабочие смогли продолжить реконструкцию водопровода, сообщает мэрия столицы РТ.

До 13 мая частично будет закрыта проезжая часть по ул. Сыртлановой около пересечения с улицей Хусаина Мавлютова, а также в районе дома №17 по ул. Хусаина Мавлютова. Еще частично перекрыта проезжая часть по ул. Хусаина Мавлютова в районе дома №17е, корпус 3, а вблизи дома №17е, корпус 2 полностью перекрыт местный проезд и частично закрыта проезжая часть.