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В Казани продлено ограничение движения по улицам Сыртлановой и Мавлютова
В Казани продлено ограничение движения транспортных средств на улицах Сыртлановой и Хусаина Мавлютова. Продление необходимо, чтобы рабочие смогли продолжить реконструкцию водопровода, сообщает мэрия столицы РТ.
До 13 мая частично будет закрыта проезжая часть по ул. Сыртлановой около пересечения с улицей Хусаина Мавлютова, а также в районе дома №17 по ул. Хусаина Мавлютова. Еще частично перекрыта проезжая часть по ул. Хусаина Мавлютова в районе дома №17е, корпус 3, а вблизи дома №17е, корпус 2 полностью перекрыт местный проезд и частично закрыта проезжая часть.
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