В Казани продажи легковых автомобилей упали на 83%

В мае 2022 года продажи новых легковых автомобилей в Казани сократились на 83%, подсчитали аналитики агентства «Автостат Инфо». За месяц в городе реализовали 302 машины.

В мае 2021-го объем продаж составил 1,7 тысячи легковушек.

Больше всего казанским дилерам удалось продать автомобилей Lada Granta, отмечает агентство. Покупатели приобрели 31 машину соответствующей модели.

Далее следуют Renault Duster (17 экземпляров) и Kia Rio (16 экз.). Пятерку лидеров по продажам занимают Lada 2123 Niva (14 экз.) и Hyundai Creta (12 экз.).

Продажи в сегменте подержанных авто сократились не так серьезно – на 11,6%. В мае этого года продано 2 998 автомобилей. Самыми популярными машинами с пробегом стали Kia Rio, Lada Largus и Hyundai Solaris.