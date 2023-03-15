В Казани продают ТЦ «Восточный» около Компрессорного за 115 млн рублей

В Казани выставили на продажу торговый центр «Восточный», расположенный у транспортно-пересадочного пункта «Компрессорный», за 115 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на популярной интернет-площадке.

В объявлении сказано, что общая площадь двухэтажного здания составляет свыше 3 тыс. кв. метров. Таким образом, стоимость одного квадратного метра составляет около 37 тыс. рублей.

Собственник также утверждает, что федеральные продуктовые сети и заведения общепита заинтересованы в долгосрочной аренде помещений в торговом центре.