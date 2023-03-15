news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Экономика 15 марта 2023 08:00

В Казани продают ТЦ «Восточный» около Компрессорного за 115 млн рублей

Скопировать ссылку
news_top_970_100

В Казани выставили на продажу торговый центр «Восточный», расположенный у транспортно-пересадочного пункта «Компрессорный», за 115 млн рублей. Соответствующее объявление размещено на популярной интернет-площадке.

В объявлении сказано, что общая площадь двухэтажного здания составляет свыше 3 тыс. кв. метров. Таким образом, стоимость одного квадратного метра составляет около 37 тыс. рублей.

Собственник также утверждает, что федеральные продуктовые сети и заведения общепита заинтересованы в долгосрочной аренде помещений в торговом центре.

#транспортно-пересадочный узел компрессорный #Казань #торговый центр
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное