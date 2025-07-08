news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 июля 2025 00:55

В Казани продают «счастливый» билет почти за 800 тыс. рублей

Читайте нас в
Телеграм

В Казани выставили на продажу «счастливый билет» на трамвай. За проездной талон просят 777 тыс. рублей, следует из опубликованного объявления.

Напомним, что счастливым билетом называют проездной талон, у которого сумма первых трёх цифр совпадает с суммой трёх последних. Так, согласно опубликованным фотографиям, на билете представлены цифры 070007. Причем в свое время он приобретался пассажиром за 25 рублей.

По словам самого продавца, такая покупка подарит покупателю «незабываемые ощущения» и может стать некой «инвестицией». Причем он считает ценник за данный билет «смешным» по сравнению с доходом, который этот проездной талон приносит.

#продажа #билеты #общественный транспорт #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт найден мертвым

Экс-глава Минтранса РФ Роман Старовойт найден мертвым

7 июля 2025
«Инфаркт, эпилепсия и депрессия»: чем опасна жара для здоровья и как себя обезопасить

«Инфаркт, эпилепсия и депрессия»: чем опасна жара для здоровья и как себя обезопасить

7 июля 2025