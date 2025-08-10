В Казани продают самый массовый автомобиль в истории за 2,3 млн рублей

В Казани выставили на продажу автомобиль Volkswagen Käfer (в переводе с немецкого «Жук»). Стоимость машины 1973 года и с пробегом 99 тыс. км составляет 2,3 млн рублей, следует из объявления, опубликованного на одной из площадок.

Согласно фото и описанию, в машине установлен двигатель объемом 1,3 литра и мощностью 44 л. с. Сам автомобиль зеленого цвета, а привод у немецкого транспорта задний.

Volkswagen Käfer продержался на конвейере с 1946 по 2003 год. Эта машина является самым массовым автомобилем в истории, производившимся без пересмотра базовой конструкции. За все время производства выпустили 21 529 464 экземпляра: последний «Жук» за был изготовлен в Мексике 30 июня 2003-го.

Причем поначалу автомобиль распространялся среди военных, и только с 1949 года его стали продавать всем гражданам. Отмечается, что полноценный четырехместный «Жук» был недорогим при покупке и в содержании, а также простым в обслуживании с доступными ценами на запчасти.

Некоторые журналисты писали, что двигатель Volkswagen Käfer сможет отремонтировать «даже школьница с помощью пилки для ногтей и заколки».