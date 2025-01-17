В Казани продают самую дорогую «однушку» в ПФО

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В новостройках Приволжского федерального округа насчитывается 35 тыс. квартир с однокомнатной планировкой. В большинстве субъектов они занимают от 38 до 46% экспозиции. Об этом «Татар-информу» сообщили в «Циан. Аналитика».

Максимальная стоимость «однушек» в новых домах приближается к 30 млн рублей. Самая дорогая однокомнатная квартира среди городов ПФО продается в Вахитовском районе Казани на улице Старообрядческой. За «однушку» площадью 53,9 квадратов просят 29,9 млн рублей – один квадратный метр оценивают почти в 555 тыс. рублей. Рядом с жилым комплексом, который планируют сдать в третьем квартале 2026 года, расположены парк Тысячелетия, озеро Кабан, старое здание театра имени Камала и многофункциональный спортивный комплекс «Баскет-холл».

«Однушку» за 28,9 млн площадью 64,3 квадратных метра продают в Нижнем Новгороде, в Уфе за 49,9 квадратов просят 19,2 млн рублей, а в Перми самая дорогая однокомнатная квартира в новостройке стоит 18,2 млн рублей.