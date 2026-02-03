Жительница Казани продает советскую купюру номиналом 1 рубль за 3 млн рублей.

Согласно объявлению, размещенному на одном из специализированных сайтов, продается купюра 1961 года.

«Ценa пpoдажи значительно превышает рыночную стоимость самой купюры, ведь средства от её приобретения будут направлены исключительно на благие дела», – сказано в объявлении.

Продавец утверждает, что, купив данную купюру, человек «получит шанс изменить жизни людей к лучшему».