news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 3 февраля 2026 06:30

В Казани продают рублевую купюру СССР за 3 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм

Жительница Казани продает советскую купюру номиналом 1 рубль за 3 млн рублей.

Согласно объявлению, размещенному на одном из специализированных сайтов, продается купюра 1961 года.

«Ценa пpoдажи значительно превышает рыночную стоимость самой купюры, ведь средства от её приобретения будут направлены исключительно на благие дела», – сказано в объявлении.

Продавец утверждает, что, купив данную купюру, человек «получит шанс изменить жизни людей к лучшему».

#продажа
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
План «Буран» в Казани продлят до среды

План «Буран» в Казани продлят до среды

2 февраля 2026
Раис Татарстана исполнил мечту Алены Дрожиной из Лисичанска

Раис Татарстана исполнил мечту Алены Дрожиной из Лисичанска

2 февраля 2026