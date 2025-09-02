В Казани продают 56-летний ретрогрузовик за 1,5 млн рублей

В Казани выставили на продажу Mercedes-Benz LS1928. За ретроавтомобиль 1969 года выпуска просят 1,5 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на одном из сайтов.

По словам продавца, эта машина зеленого цвета долгое время была частью коллекции. На сегодняшний день грузовик сохранился полностью в оригинальном состоянии и до сих пор на ходу.

Данный агрегат имеет двигатель мощностью 280 лошадиных сил.

Выпускать среднетоннажные грузовики легендарной серии «L» Mercedes-Benz начал в 1959 году. Эти машины отличались коротким капотом, по-немецки — «Kurzhauber», или просто «Курц». Грузовик прославил немецкую марку во множестве стран. Причем на африканском континенте до сих пор эти грузовики работают.

В 1962 году начинается производство модели L334C, которая в основном идет на экспорт, а с 1963 года ввели новую систему индексации, которую применяли в последующие годы. Так, L338 становится L1418, L334B становится L1620, L334C — L1920. В этой маркировке 2 первые цифры означают тоннаж, а вторая пара – мощность двигателя округлённая до десятков лошадиных сил. Например, один из самых распространенных L-1113B имеет грузоподъемность 11 тонн и мощность 130 лошадиных сил соответственно. L-1113 послужил базой для множества видов спецтехники, пожарных машин, коммунальных машин, автокранов и т.д.

В 1964 году дебютирует дизельный двигатель OM352, с непосредственным впрыском, объемом 5.7 литра и мощностью 130 «лошадок». С 1968 года на большегрузных модификациях L-1921 и L-2624 стал устанавливаться ОМ355, шестицилиндровый рядный дизель объемом 11.6 литра и мощностью 210-240 лошадиных сил.