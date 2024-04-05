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В Казани продают ресторан «Маяковский. Жёлтая Кофта» за 3,5 млн рублей
В Казани выставили на продажу легендарный ресторан и концертный зал «Маяковский. Жёлтая Кофта», который на сегодняшний день отформатировали в Культурный центр «Маяковский». Согласно опубликованному объявлению, заявленная цена — 3,5 млн рублей.
Уточняется, что заведение полностью укомплектовано техникой и мебелью. Общая площадь «Маяковского» — 540 квадратных метров и сцена — 25 «квадартов». Еще из интересного: 4 немецких обслуженных фортепиано начала прошлого века.
По данным Korenev Media Group, которая выступает продавцом объекта, данная площадка знаменита своей более чем 20-летней историей. Там в разное время выступали такие звезды, как Король и Шут, Сергей Шнуров, Оксимирон и Полина Гагарина.
Продают «Маяковского», со слов автора объявления, в связи с расширением основных многолетних бизнесов — гастронома «Кофе с толком» и Малой Академии Гитары.
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