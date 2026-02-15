В Казани продают редкий «Москвич» 1948 года с пробегом 12 тыс. км
В Казани выставили на продажу автомобиль «Москвич 400» 1948 года выпуска с пробегом 12 тысяч км. Стоимость машины – 600 тысяч рублей.
Согласно объявлению, автомобиль находится в хорошем состоянии.
«М400 - это caмый пeрвый aвтoмoбиль в СCCР,котopый массoво произвoдили для cвобoдной прoдaжи грaждaнам», – пишет продавец.
В сообщение сказано, что этот автомобиль «никого не оставляет равнодушным», поэтому внимание на дорогах обеспечено.