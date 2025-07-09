В Казани продают редкий 63-летний автомобиль за 7,5 млн рублей

В Казани продают редкий автомобиль MG MGA. За машину 1962 года выпуска и с заявленным пробегом в 8 тыс. км просят 7,5 млн рублей, следует из опубликованного объявления.

Согласно указанным данным, за всю историю эксплуатации у авто был один владелец. Причем, по словам продавца, машина на полном ходу.

Британская фирма MG Cars появилась в 1924 году и до 1972-го выпускала легкие, быстрые и доступные родстеры. Спортивный автомобиль MGA компания выпускала с 1955 по 1962 год. Этот родстер заменил MG TF 1500 Midget. «Новинку» представили на Франкфуртском автосалоне и за все время производства продали 101 476 единиц, большинство из которых было экспортировано.