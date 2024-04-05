Источник: Многие абсурдно подумали, что за 3,5 млн продают все помещение КЦ «Маяковский»

Информация о продаже ресторана «Маяковский. Желтая кофта» в Казани оказалась недостоверной. Как выяснилось, этот общепит закрылся около 7-и лет назад, а за 3,5 млн рублей продается бизнес «Готовь с толком», который расположен в культурном центре «Маяковский» на правах аренды.

«Ресторан «Маяковский. Желтая кофта» закрылся около 7-и лет назад. Осталось помещение, которое сдается в аренду. После клуба на этом месте появилось Творческое пространство "Маяковский". Мы зашли сюда с новым юр. лицом, с баром и кухней, чтобы обеспечить максимально комфортное размещение гостей. Оборудование и оснащение помещения шло весь год, исходя из задач наших субарендаторов. Бизнесмен Андрей Георгиевич Покровский создал в своё время легендарную площадку для города и артистов со всей страны. И нам удалось за год восстановить концертный статус площадки», - рассказал «Татар-Информу» Михаил Коренев, учредитель действующей организации «Готовь с толком».

Он также сказал, что решение назвать его Культурным центром «Маяковский» приняли исходя из реалий и требований публики.

«Из-за больших вливаний в основные направления бизнеса - Малой Академии Гитары и гастронома "Кофе с толком", больше не можем справляться с арендными платежами в "Маяковском". Многие, кстати, абсурдно подумали, что за 3,5 млн продается полностью все помещение КЦ «Маяковский», - объяснил Коренев.