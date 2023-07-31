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В Казани продают мини-отель на Баумана за 45 млн рублей
В Казани продают двухзвездочный мини-отель за 45 млн рублей. Гостиница площадью 258 кв. метров находится на пешеходной улице Баумана. Информация появилась на сайте бесплатных объявлений.
Владелец обещает 11 номеров с удобствами – здесь есть санузел, телевизор, мини-холодильник, комната закрывается на электронный замок. В семи номерах кровати двухуровневые. Гостиница работает с 2019 года.
В одном здании с гостиницей располагается магазин с кондитерскими изделиями и кафе.
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