В Казани продают квартиру в доме, где жил Максим Горький

На вторичном рынке Казани продают одну квартиру в доме, где в свое время жил известный писатель Максим Горький. Ее стоимость – 15,4 млн рублей, следует из опубликованного объявления.

Речь идет об объекте недвижимости на ул. Пушкина, д. №3. По словам продавца, именно из этого исторического дома «растут корни духовные корни» писателя.

Напомним, Пешков приехал в Казань 1884 году, чтобы поступить в Казанский университет. Попытка оказалась неуспешной, однако писатель остался жить в столице РТ до конца 1888-го. За это время он успел поработать на пристанях, в крендельном заведении и разных булочных.

В марте 1888 года вместе с революционером-народником М. А. Ромасем приехал в село Красновидово Свияжского уезда Казанской губернии, где у М. А. Ромася имелась мелочная лавка, открытая на средства подпольного казанского народнического кружка И. П. Чарушникова (брата будущего первоиздателя Горького) и Е. Ф. Печоркина для прикрытия пропагандистской работы среди крестьян. Позже лавку Ромася спалили, и Пешков в октябре того же года перешел на работу сторожем станции Добринка (Липецкая область).

Второй раз Горький в Казань в 1928 году в рамках своей пятинедельной поездки по стране. В то время он уже был известным писателем и ему предстояло оценить успехи строительства социализма. Во время поездки Горький посетил 12 городов, где ему показывали достижения СССР. Больше всего его восхитила организация труда и чистота. Впечатления от поездки отразились в цикле очерков «По Союзу Советов».

Однако в СССР Горький не остался, осенью уехал обратно в Италию.

Ранее сообщалось, что на вторичном рынке Москвы продаются три квартиры в домах, где в свое время жили известные писатели. Цены на них, по данным РБК, начинаются от 33,5 млн рублей.