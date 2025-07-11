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Общество 11 июля 2025 00:11

В Казани продают единственный в России автомобиль Buick Park Avenue

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В Казани выставили на продажу единственный в России Buick Park Avenue 1992 года выпуска. За 33-летнюю машину американского производства просят 1 млн рублей, следует из опубликованного объявления.

Седан модели Park Avenue автокомпания Buick выпускала в США с 1990-го по 2005 год.

Впервые название Park Avenue появилось в каталоге Buick 1976 года, так именовался самый роскошный вариант отделки салона модели Electra. С 1978 года это название получает самостоятельная модель Electra Park Avenue и оно сохраняется до самого окончания её производства.

Первый концептуальный автомобиль Buick Park Avenue Essence представили в 1989-м на чикагском автосалоне. Впоследствии ряд особенностей этой машины использованы в серийной модели.

#продажи автомобилей #Казань #ретроавтомобили
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