Общество 9 сентября 2025 05:30

В Казани продают за 1 млн руб. двух черепах, «приносящих счастье»

Фото: © «Татар-информ»

В Казани выставили на продажу двух красноухих чеpепах по имени Кейт и Лео. Стоимость пресмыкающихся – 1 млн рублей. Соответствующее объявление появилось на одном из сайтов.

По словам продавца, высокая стоимость черепашек обусловлена тем, что они приносят счастье и удачу в дом.

«В России таких больше нет! Благодаря им удачно женился! Moгу предоставить штамп (в паспорте – прим. Т-и)», - говорится в описании объявления.

Человек, продающий черепах, добавил, что Кейт и Лео очень любят играться, а в их рацион питания входят рыба, мясо и креветки.

#черепаха #продажа #цены #Казань
