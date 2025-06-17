В Казани продают 75-летний автомобиль в кузове кабриолет за 3,5 млн рублей
В Казани выставили на продажу автомобиль «Москвич-400» 1950 года выпуска. Стоимость машины – 3,5 млн рублей, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.
Судя по фотографиям, советский автомобиль представлен в кузове кабриолет. Причем, по словам продавца, в таком исполнении машина сошла с завода.
Отмечается, что автомобиль советского производства до сих пор на ходу. При этом пробег у машины за все время эксплуатации составил 72 тыс. км.