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Общество 17 июня 2025 07:00

В Казани продают 75-летний автомобиль в кузове кабриолет за 3,5 млн рублей

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В Казани выставили на продажу автомобиль «Москвич-400» 1950 года выпуска. Стоимость машины – 3,5 млн рублей, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.

Судя по фотографиям, советский автомобиль представлен в кузове кабриолет. Причем, по словам продавца, в таком исполнении машина сошла с завода.

Отмечается, что автомобиль советского производства до сих пор на ходу. При этом пробег у машины за все время эксплуатации составил 72 тыс. км.

#продажа автомобилей #Казань
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