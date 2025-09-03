В Казани продают 62-летний ретрокар без документов за 3,5 млн рублей

В Казани выставили на продажу Сhevrolet Сorvair 1963 года выпуска. За 62-летнее купе фиолетового цвета с пробегом 100 тыс. км просят 3,5 млн рублей, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.

По словам продавца, автомобиль долгое время был частью коллекции. Причем на машину, согласно описанию, нет никаких документов, в том числе ПТС.

Chevrolet Corvair — американский автомобиль компакт-класса, который выпускали с 1959 по 1969 год. Изначально эта машина позиционировалась как компактный автомобиль начальной ценовой категории. Однако занять эту нишу на рынке Chevrolet Corvair не смог. После данное транспортное средство пытались преподнести как компактный спорткар, аналог «импортных» (европейских) спортивных автомобилей и менее дорогой альтернативы Chevrolet Corvette, но вновь безрезультатно.

В итоге из-за «размытого» позиционирования, отсутствия рекламы в последние годы выпуска, а также публикации книги Ральфа Нейдера «Опасен на любой скорости», в которой автор описал проблемы с безопасностью этой машины, Chevrolet Corvair ушел с рынка в конце 1960-х без адекватной замены в модельном ряду.