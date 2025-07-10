В Казани продают 59-летнюю «Волгу» за 10 млн рублей

В Казани выставили на продажу ГАЗ-21 «Волга» 1966 года. Пробег у автомобиля советского производства за 59 лет эксплуатации составил 2 тыс. км. За такой экспонат просят 10 млн рублей, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.

По словам продавца, данный автомобиль приобретался под восстановление. За всю историю владения у «Волги» было два собственника.

ГАЗ-21 «Волга» – советский легковой автомобиль, который производили на Горьковском автозаводе с 1956 по 1970 год. Представляет собой четвертое поколение, является «преемником» модели ГАЗ-М-20 «Победа». Заводской индекс модели изначально был М-21, позднее (с 1965 года) – ГАЗ-21.