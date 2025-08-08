В Казани продают 53-летний автомобиль с пробегом менее 3 тыс. км

Фото: © «Татар-информ»

В Казани продают автомобиль СМЗ С-3Д, более известный в народе, как «инвалидка». Машина была выпущена 1972-м, но пробег за 53 года составил 2 648 км, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.

На этой машинке установлен двигатель объемом 0.3 литра и мощностью 12 лошадиных сил. Причем привод у автомобиля – задний, а коробка переключения передач механическая. Также запасное колесо на данной «малютке» стоит спереди. Стоимость такого транспорта составляет 100 тыс. рублей.

СМЗ С-3Д Фото: © «Татар-информ»

«Инвалидка» СМЗ С-3Д – это двухместный четырёхколёсный автомобиль-мотоколяска, который производили на Серпуховском мотозаводе (СМЗ).

Разработка модели началась в 1967 году. Изначально автомобиль разрабатывался в качестве лёгкого универсального транспортного средства повышенной проходимости для сельской местности, но проект не был реализован. Серийно производить «инвалидки» начали с 1 июля 1970 года и выпускали по 1997 год включительно.