В Казани продают 42-летний автомобиль с пробегом 1 502 км

В Казани продают ВАЗ-2105 «Жигули» 1983 года выпуска. Причем пробег у 42-летней машины составляет 1 502 км, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.

По словам продавца, автомобиль большую часть времени простоял в гараже. Согласно описанию, стоимость машины – 655 тыс. рублей.

ВАЗ-2105 «Жигули» (в народе «пятерка») выпускали на Волжском автозаводе с 1980-го по 2010 год. Также эту машину продавали в Европе под названием Lada Nova или Lada Riva (в Великобритании).

«Пятерка» дольше всех других моделей завода продержалась на конвейере. Всего было выпущено чуть более двух миллионов автомобилей всех модификаций.