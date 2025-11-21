news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 21 ноября 2025 06:30

В Казани продают 30-летнюю «Ладу», привезенную из Чехии

Читайте нас в
Телеграм

В Казани продают ВАЗ-2107 1995 года выпуска, который привезли из Чехии.

Согласно объявлению, опубликованному на одном из сайтов, от обычной советской версии «чешскую семерку» отличает наличие соответствующей надписи на стеклянных фарах и подсветка дверей.

Помимо этого, в салоне «Жигулей» для Чехии установлены комбинированные сидения (кожа/ткань).

Судя по описанию, за все время эксплуатации пробег у экспортных «Жигулей» составил 38 тыс. км. Стоимость такого транспорта – 290 тыс. рублей.

#автоваз #лада #экспорт #продажа #автомобили #Казань
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

Коробченко заявил, что РТ готова расширять экономическое сотрудничество с Туркменистаном

20 ноября 2025
Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

Госдума утвердила повышение МРОТ до 27 093 руб. с 2026 года

20 ноября 2025