В Казани продают 30-летнюю «Ладу», привезенную из Чехии

В Казани продают ВАЗ-2107 1995 года выпуска, который привезли из Чехии.

Согласно объявлению, опубликованному на одном из сайтов, от обычной советской версии «чешскую семерку» отличает наличие соответствующей надписи на стеклянных фарах и подсветка дверей.

Помимо этого, в салоне «Жигулей» для Чехии установлены комбинированные сидения (кожа/ткань).

Судя по описанию, за все время эксплуатации пробег у экспортных «Жигулей» составил 38 тыс. км. Стоимость такого транспорта – 290 тыс. рублей.