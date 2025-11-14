В Казани продают 17-летние «Жигули» почти за 1 млн рублей

В Казани выставили на продажу ВАЗ-2107 2008 года выпуска. Причем за 17 лет пробег у «семерки» составил 18,5 тыс. км. Стоимость данной машины – 950 тыс. рублей, следует из объявления, опубликованного на одном из сайтов.

Судя по описанию, стоимость автомобиля обусловлена не только пробегом, но и комбинацией цифр номерного знака. По словам продавца, на «табличке» указаны «три семерки» (777).

ВАЗ-2107 «Жигули» – советский и российский заднеприводный автомобиль малого класса в кузове седан. Данная модель является преемником ВАЗ-2103 (в народе «тройка») и одним из последних представителей «вазовской классики». «Семерка» выпускалась с 11 марта 1982 года по 17 апреля 2012-го.