В Казани признаны пригодными для укрытия населения более 2,5 тыс. подвалов

Власти Казани проверили все помещения для укрытия населения в случае чрезвычайных ситуаций. Пригодными для укрытия признаны более 2,5 тысяч подвалов многоквартирных домов. Об этом на заседании антитеррористической комиссии в мэрии Казани сообщил заместитель руководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин.

«Проверены 5461 подвал многоквартирных жилых домов, из них признаны пригодными для укрытия 2637. Также признаны пригодными 36 паркингов и 10 станций метрополитена (11-я станция "Аметьево" непригодна для укрытия населения, поскольку является наземной)», – указал он.

Гиниятуллин отметил, что 82% жителей города в случае ЧС будут укрываться в заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства (подвалы зданий, паркинги), 17 % населения будут укрываться в имеющихся защитных сооружениях гражданской обороны (убежищах, укрытиях), еще 1% жителей на станциях казанского метрополитена.

«Главная наша задача при возникновении нештатных ситуаций – не допускать паники среди горожан и обеспечить их максимальную безопасность», – отметил мэр Казани Ильсур Метшин.