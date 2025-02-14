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Общество 14 февраля 2025 00:09

В Казани признан аварийным дом конца XIX века по улице Муштари

Власти столицы Татарстана признали аварийным и подлежащим реставрации один из многоквартирных домов по улице Муштари. Соответствующее постановление исполкома города опубликовано в сетевом издании муниципальных правовых актов Казани.

Из кадастрового номера 16:50:011105:376 следует, что речь идет о доме №6а по улице Муштари – построенном в 1892 году двухэтажном кирпичном здании общей площадью 376,1 кв. метра.

Рядом с аварийным домом (по адресу: ул. Муштари, д. 6) находится школа №6 с углубленным изучением иностранных языков. Она занимает здание бывшего епархиального училища, построенное в 1892–1899 годах.

Решение о признании дома аварийным принято на основании технического заключения ООО «Горжилремпроект». Здание должен быть расселено в течение шести лет – до начала 2031 года.

Администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани поручено после расселения ограничить доступ к опасной зоне возле здания.

#аварийный дом #реставрация
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