В Казани признали аварийными свыше 500 опор освещения

Более 500 железобетонных опор наружного освещения в Казани находятся в аварийном состоянии. Об этом на деловом понедельнике сообщил генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

«На данный момент в городе эксплуатируется 555 опор, требующих замены. Ориентировочная стоимость замены составит 165 млн рублей», – заявил Абдулхаков.

Он также отметил, что отдельного внимания заслуживает расклейка объявлений на опорах. В этом году «Казэнерго» сформировало четыре отдельные бригады, которые занимаются исключительно очисткой опор от несанкционированной рекламы.

«Ежедневно очищается около 200 опор, что положительно сказывается на внешнем облике города», – заключил Абдулхаков.