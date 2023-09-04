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Новости Татарстана и Казани
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В Казани признали аварийными свыше 500 опор освещения
Более 500 железобетонных опор наружного освещения в Казани находятся в аварийном состоянии. Об этом на деловом понедельнике сообщил генеральный директор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.
«На данный момент в городе эксплуатируется 555 опор, требующих замены. Ориентировочная стоимость замены составит 165 млн рублей», – заявил Абдулхаков.
Он также отметил, что отдельного внимания заслуживает расклейка объявлений на опорах. В этом году «Казэнерго» сформировало четыре отдельные бригады, которые занимаются исключительно очисткой опор от несанкционированной рекламы.
«Ежедневно очищается около 200 опор, что положительно сказывается на внешнем облике города», – заключил Абдулхаков.
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