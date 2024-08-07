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Новости Татарстана и Казани
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В Казани привлекли к ответственности руководство частной школы, работавшей без лицензии
Прокуратура Советского района обнаружила, что одна из частных школ Казани работает без лицензии. В результате было возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.
Кроме того, в учебном заведении отсутствовали пандусы и возможность самостоятельного передвижения инвалидов. По требованию прокуратуры виновное лицо привлечено к ответственности по статье КоАП «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктур и предоставляемых услуг».
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