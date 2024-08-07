В Казани привлекли к ответственности руководство частной школы, работавшей без лицензии

Прокуратура Советского района обнаружила, что одна из частных школ Казани работает без лицензии. В результате было возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Кроме того, в учебном заведении отсутствовали пандусы и возможность самостоятельного передвижения инвалидов. По требованию прокуратуры виновное лицо привлечено к ответственности по статье КоАП «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктур и предоставляемых услуг».