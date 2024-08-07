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Происшествия 7 августа 2024 18:13

В Казани привлекли к ответственности руководство частной школы, работавшей без лицензии

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Прокуратура Советского района обнаружила, что одна из частных школ Казани работает без лицензии. В результате было возбуждено дело об административном правонарушении. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ Аделя Гайнутдинова.

Кроме того, в учебном заведении отсутствовали пандусы и возможность самостоятельного передвижения инвалидов. По требованию прокуратуры виновное лицо привлечено к ответственности по статье КоАП «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктур и предоставляемых услуг».

#лицензия #Школа
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