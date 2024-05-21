В Казани привлекли к ответственности родителей детей, стрелявших по окнам многоэтажки

В Казани правоохранительные органы привлекли к ответственности родителей двух несовершеннолетних подростков, повредивших окно в одном из многоквартирных домов на улице Аззата Аббасова, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани

19 мая в полицию поступило сообщение о том, что неизвестные выстрелили в балконное окно, предположительно из пневматического пистолета. В процессе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности правонарушителей – двух подростков 2009 года рождения

«Выяснилось, что один из них приобрел пневматический пистолет на онлайн-маркетплейсе. При осмотре и перезарядке оружия металлический шарик случайно вылетел в сторону окна соседнего дома. Подростки пояснили, что не имели умысла целенаправленно повреждать имущество», – рассказали в полиции.

Полицейские провели с юными нарушителями профилактическую беседу. На их родителей были составлены административные материалы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Дела были переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия дальнейшего решения.