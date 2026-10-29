В Казань привезут выставку с ганскими тканями и буркинийскими скульптурами

В столицу Татарстана в начале следующего, 2027 года привезут выставку с ганскими тканями кенте и буркинийскими скульптурами из бронзы. Об этом «Татар-информу» сообщил помощник Раиса РТ, заместитель председателя группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Марат Гатин.

«Сейчас выставка работает в Москве, но мы договорились, что в начале следующего года ее привезут в Казань. Это уникальная экспозиция, которая многое рассказывает о культуре и традициях Ганы и Буркина-Фасо», – пояснил собеседник агентства.

В орнаментах и цветах кенте зашифрованы конкретные смыслы, жизненные принципы, целая философия народа ашанти, проживающего в Гане. После провозглашения независимости страны кенте стала одним из символов суверенитета.

На выставке можно увидеть, как создают знаменитую ткань, послушать рассказ о ее истории и даже познакомиться с традиционными ганскими символами.

На выставке также будут представлены 20 работ современных африканских скульпторов мирового уровня. Все произведения выполнены в традиционной технике «потерянного воска». Сначала мастер лепит фигуру из воска, затем покрывает ее глиной и обжигает. Воск плавится и вытекает, оставляя полость, в которую заливают расплавленную бронзу. После остывания глиняную форму разбивают, освобождая готовую скульптуру.